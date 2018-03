Quindici posti di lavoro per il nuovo supermercato «Il Gigante» in apertura a giugno

RIVALTA - Aprirà il prossimo giugno il nuovo supermercato «Il Gigante» di Rivalta. A confermarcelo è stata la stessa società che, da qualche giorno, aveva aperto la selezione per assumere nuove figure professionali da inserire all’interno dell’organico che presterà lavoro in via Giaveno. «Si parla di una quindicina di nuovi posti di lavoro», ci sottolineano, aggiungendo che saranno aggiunge alle «altre figure professionali presenti in azienda che saranno trasferite da altre filiali di Torino».

DOVE C’ERA IL CARREFOUR EXPRESS - Ma dove aprirà il nuovo supermercato? Svelato anche questo mistero. Il Gigante prenderà sede presso il centro commerciale Sole d’Oro di via Giaveno dove, fino a qualche tempo fa, era presente un Carrefour Express. «L’area della città di Torino e della sua provincia sono di grande interesse per il marchio ‘Il Gigante’ che è già presente con 3 punti vendita in città (corso Marche, corso Mortara, via Cigna) e nell’area metropolitana (La Loggia, Chivasso)», ci dicono dalla Direzione Marketing, «in quest’area ‘Il Gigante’ sviluppa ottimi risultati in quanto la forte focalizzazione sui prodotti freschi, in particolar modo la produzione del pane e il reparto pesce, sono particolarmente graditi alla clientela torinese che si dimostra molto curiosa ed evoluta nei bisogni alimentari».