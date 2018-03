Industria 4.0 protagonista a Torino: un robot farà «da guida» agli ospiti 

TORINO - Un robot umanoide, Pepper, guiderà i visitatori attraverso la fiera internazionale delle tecnologie di impresa 4.0, in programma all'Oval del Lingotto di Torino dal 18 al 20 aprile. Pepper, balzato agli onori della cronaca per essere stato 'licenziato' da un supermercato di Edimburgo, guiderà gli ospiti del salone attraverso numerosi percorsi formativi, sui quali la fiera punta in modo particolare.

ROBOT - I 20mila metri quadri riempiti della più moderna tecnologia per le imprese ospiteranno 40 eventi, una ventina di start-up e una piccola fabbrica 4.0.

Questa, realizzata con il concorso di 50 aziende, occuperà 500 metri quadrati con 8 postazioni che produrranno in tempo reale un oggetto di design: un portachiavi a forma di chiave inglese. «L'idea» ha spiegato l'ad di A&T, Luciano Malgaroli, «era quella di mostrare dal vero agli imprenditori come funziona un'impresa digitale e quali opportunità offre».