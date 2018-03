Paura a Le Gru: auto si schianta e ribalta davanti a «Scarpe & Scarpe»

GRUGLIASCO - Incidente misterioso davanti al centro commerciale Le Gru: una Lancia Y si è ribaltata e schiantata contro la recinzione che protegge il negozio «Scarpe & Scarpe», in via Crea quasi all’angolo con la rotonda di strada Antica di Grugliasco. L’auto è rimasta lì per diverse ore, senza che nessuno intervenisse.

L’INCIDENTE E L’AUTO RUBATA - La polizia municipale si è recata sul posto a metà mattinata, per accertare cosa fosse realmente successo: la Lancia Y è risultata rubata in zona Fabbrichetta. Sono stati gli agenti stessi a rintracciare il proprietario e a spiegargli l’accaduto. Pare avesse parcheggiato l’automobile sotto casa e che non si fosse accorto di nulla. Non è chiaro se vi siano feriti o meno, quel che è certo è che se qualcuno si è fatto male è sparito nel nulla. Non note anche le cause dell’incidente: alta velocità o una distrazione, cos’ha spinto il conducente dell’auto a perdere il controllo? Indagini in corso.