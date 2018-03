Fermato con la marijuana in auto, ma a casa ce n’era cinque volte tanto: arrestato

IVREA - E’ stato fermato cin in macchina 24 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Per un ragazzo di appena 20 anni di Ivrea sono iniziati così i guai: la successiva perquisizione domiciliari infatti ha portato i carabinieri a rinvenire altri 112 grammi della droga «verde» contenuta in una busta elettrosaldata e per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari e all’obbligo quotidiano di presentazione ai carabinieri di Ivrea.

CACCIA ALLA DROGA - Dallo scorso gennaio i carabinieri della Compagnia di Ivrea, nell’ambito dell’attività di contrasto alla coltivazione, allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti, hanno arrestato 5 persone, denunciato in stato di libertà altre 10 e sequestrato complessivamente 2,5 chilogrammi di droghe di vario tipo e 17 piante di cannabis: 35 persone sono state segnalate alla Prefettura di Torino per uso personale di sostanze stupefacenti.