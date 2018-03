Dramma al parco di Stupinigi, trovato impiccato un uomo di 54 anni

NICHELINO - Tragica scoperta questa mattina intorno alle 11.30 nel parco di Stupinigi. Un uomo di 54 anni romeno, residente a Orbassano, è stato trovato senza vita con una corda intorno al collo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale che hanno provato a fare luce su quanto avvenuto: la vittima, si è scoperto, si era allontanato da casa già nella serata di ieri, solo però dopo aver scritto un bigliettino in cui scriveva di volerla fare finita. A dare l'allarme è stata la moglie non vedendolo rientrare. Sulle motivazioni che hanno spinto il cinquantaquattrenne al gesto estremo ci sarebbero i problemi sul posto di lavoro. Nonostante lavorasse come carpentiere, non veniva pagato e non sapeva più come andare avanti.