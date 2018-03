TORINO - Prosegue la progettualità operativa della Polizia di Stato concernente controlli straordinari del territorio ad alto impatto, disposti dal Questore Messina. Ieri è stata controllata l’area di corso Giulio Cesare, corso Palermo e corso Venezia e in alcuni esercizi pubblici presenti sulle vie Montanaro, Vercelli e Martorelli. Complessivamente, sono state controllate 38 persone, 29 delle quali straniere, e 3 locali. Cinque cittadini stranieri, di nazionalità centro e nord africana, sono risultati non in regola sul territorio nazionale. Accompagnati in Questura per accertamenti sull’identità personale, per 4 di essi sono stati emessi provvedimenti di espulsione.

COCAINA - Durante il servizio, due cittadini nigeriani, di 32 anni e 19 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. I due, infatti, fermati per un controllo mentre si trovavano a bordo di un’autovettura, sono stati trovati in possesso di 760 grammi di cocaina, rinvenuti all’interno di un borsone nascosto nel cofano del veicolo, e di ulteriori 680 grammi nascosti all’interno di un appartamento, ove era presente anche materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente, come dei bilancini di precisione, nastro isolante, forbici e rotoli di pellicola trasparente.