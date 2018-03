TORINO - A Pasqua e Pasquetta sarà in vigore la normale rete festiva dei mezzi pubblici. Anche la metropolitana sarà in servizio con il consueto orario festivo: dalle 7 del mattino all’1 di notte.



SERVIZI TURISTICI - Nel periodo pasquale sarà in servizio anche la tranvia Sassi-Superga e viaggeranno nei giorni feriali i tram storici della linea 7. L'ascensore della Mole sarà in funzione anche martedì 3 aprile. Saranno in servizio anche i bus Venaria Express e Rivoli Express per raggiungere rispettivamente la Reggia di Venaria e il Castello di Rivoli.

Questi gli orari:

- Tranvia Sassi-Superga. Domenica 1 (Pasqua) e lunedì 2 aprile (Pasquetta): partenze dalla stazione Sassi ogni ora dalle 9.00 e ogni mezz’ora dalle 14.00 alle 20.00 (ultima corsa dalla stazione di Superga alle 20.30).

- Ascensore della Mole Antonelliana. Sarà in servizio dalle 9.00 alle 20.00 a Pasqua e Pasquetta e anche il 3 aprile (il martedì è normalmente giornata di chiusura infrasettimanale).

- Linea 7 storica. Da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile i tram storici saranno i servizio anche nei giorni feriali con corse ogni ora dalle 9.30 alle 19.30.

- Venaria Express. Il bus per la Reggia di Venaria e per il Parco della Mandria sarà in servizio sia a Pasqua che a Pasquetta con il normale orario festivo: corse ogni ora tra le 8.30 e le 19.30.

- Rivoli Express. Anche a Pasqua e Pasquetta, il servizio bus per i visitatori del Museo collegherà piazza Castello con il Castello di Rivoli, con partenze da Torino alle ore 9.30, 12.00, 14.30 e 17.10 e da Rivoli alle ore 10.30, 13.00, 15.30 ed 18.10.

Per maggiori informazioni www.gtt.to.it