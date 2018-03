TORINO - Il Grand Tour è una nuova iniziativa rivolta alla città di Torino, promossa dal Salone internazionale del Libro in collaborazione con le librerie indipendenti, le Biblioteche civiche torinesi e lo SBAM (Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino). Il Grand Tour prevede incontri in 11 librerie e biblioteche torinesi (incluso un appuntamento a Moncalieri).

GRAN TOUR - Questi incontri sono le tappe di un viaggio durante il quale si illustreranno i temi più importanti della 31^ edizione del Salone; ci sarà l’occasione per rivelare alcune anticipazioni e verranno distribuite delle cartoline realizzate ad hoc che consentiranno di avere uno sconto di 2€ sul biglietto di ingresso. Ad animare ogni evento saranno il Direttore Nicola Lagioia e il Vicedirettore Marco Pautasso, di volta in volta accompagnati da ospiti a sorpresa. L’iniziativa ha l’obiettivo di alimentare la coalizione virtuosa che si è costruita in questi anni a Torino tra i tanti soggetti che operano e lavorano nell’ambito della promozione del libro e della lettura.

LIBRERIE - Il primo incontro si terrà alla Biblioteca Italo Calvino di Lungo Dora Agrigento 94, mercoledì 4 aprile, alle ore 18:30. Ospite della serata sarà Giuseppe Culicchia. Verrà lanciata, inoltre, la nuova edizione di «Regalibri», l’iniziativa che si impegna a raccogliere volumi per le biblioteche scolastiche della Circoscrizione 7, e si anticiperanno anche i temi dell’imminente edizione di «Torino che legge».

Il calendario degli incontri:

Mercoledì 4 aprile - ore 18.30 - Biblioteca Italo Calvino, Lungo Dora Agrigento 94

Giovedì 5 aprile - ore 18.30 - Luna’s Torta, via Belfiore 50

Martedì 10 aprile - ore 18.30 - Libreria Belgravia, via Vicoforte 14/d

Giovedì 12 aprile - ore 18.30 - Libreria Gulliver, via Boston 30b

Lunedì 16 aprile - ore 18.30 - Libreria Comunardi, via Bogino, 2

Martedì 17 aprile - ore 18 - Libreria La Gang del Pensiero, Corso Telesio 99

Mercoledì 18 aprile - ore 18.30 - Libreria La Montagna, via Sacchi, 28 bis

Lunedì 23 aprile - ore 18.30 - La Casa delle Note c/o Bagni Pubblici, via Agliè 9

Giovedì 26 aprile - ore 18.30 - Biblioteca Civica A. Arduino, via Cavour 31, Moncalieri

Venerdì 27 aprile - ore 18.30 - Libreria Angolo Manzoni, via Cernaia 36/d

Venerdì 4 maggio - ore 18.30 - L’ibrida bottega, via Felice Romani 0/a