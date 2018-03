Grave scontro in via Orbetello: 25enne ricoverato al San Giovanni Bosco

TORINO - Alle ore 13.40 circa di oggi, giovedì 29 marzo, a Torino, si è verificato un grave sinistro stradale in via Orbetello all'angolo con via Fea. Una Alfa Romeo 147 che percorreva via Orbetello verso via Chiesa della Salute si è scontrata con una BMW 120 che percorreva via Fea in direzione corso Grosseto. In conseguenza dell’urto la BMW, ormai priva di controllo, andava a urtare due autovetture in sosta nei pressi dell’intersezione.

INCIDENTE - Prontamente soccorso il conducente della BMW, un venticinquenne di nazionalità rumena, veniva trasportato presso l’ospedale «San Giovanni Bosco» dove i sanitari di turno, valutatene le lesioni riportate, hanno emesso un referto di «prognosi riservata». Sull'incrocio è presente segnaletica di «stop» per i veicoli che percorrono la via Orbetello. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro giudiziario. I rilievi sono stati effettuati dalla Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile.