TORINO - Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 marzo, una pattuglia in borghese del Reparto Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Municipale, ha intercettato in lungo Dora due carri attrezzi che sfrecciavano a forte velocità per giungere velocemente in corso Regina Margherita dove si era appena verificato un sinistro stradale.

CARRI ATTREZZI - Ai conducenti dei due mezzi è stata ritirata la patente di guida per un periodo di tempo che sarà stabilito dall'autorità competente (e che, in ogni caso, non sarà inferiore a un mese) e comminate sanzioni per circa 600 euro ciascuno