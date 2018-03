Flop del volo Torino-Copenaghen di Blue Air, sospesa la vendita dei biglietti

CASELLE - Flop per il nuovo collegamento Torino-Copenaghen di Blue Air. Il volo inaugurale avrebbe dovuto avere data il prossimo 21 maggio, ma la compagnia aerea ha sospeso le vendite poiché la nuova rotta ha conseguito in termini di prenotazioni risultati insoddisfacenti che avrebbero causato pesanti perdite alla Blue Air. La performance sarebbe stata debole soprattutto sul mercato danese, dove l'interesse turistico verso il territorio del Piemonte è risultato insufficiente per garantire la sostenibilità del collegamento. Il tutto nonostante la campagna pubblicitaria promossa da Sagat sia sul nostro territorio che in Danimarca.