Calendario scolastico del prossimo anno: la prima campana suona il 10 settembre

TORINO - Il prossimo anno scolastico dovrebbe iniziare il 10 settembre 2018 e concludersi l’8 giugno 2019. E’ quanto è emerso dalla Conferenza regionale per il diritto allo studio e che ora, per essere ufficiale, dovrà ricevere l’approvazione del Consiglio regionale. Non ci dovrebbero comunque essere intoppi visto che il calendario è stato condiviso da dirigenti scolastici, sindacati e associazioni di genitori.

LE VACANZE - Di ogni calendario scolastico una delle prime cose che genitori e alunni guardano sono i giorni di vacanze. I primi giorni a casa saranno ai Santi, più precisamente dal primo al 4 novembre 2018. Due mesi dopo, per la Festa dell’Immacolata l’8 dicembre, sarà vacanza solo per alcuni visto che è un sabato. Scuole chiuse per tutti invece a Natale: le vacanze inizieranno per alcuni sabato 22 dicembre, per altri domenica 23 dicembre, e dureranno fino a domenica 6 gennaio 2019. Altre vacanze: a Carnevale dal 2 al 6 marzo (compresi), a Pasqua dal 18 al 25 aprile. Nessuno stop invece il 2 giugno, Festa della Repubblica, perché verrà di domenica.