Incidente in corso Grosseto: padre e figlio in ospedale, traffico bloccato 

TORINO - Erano circa le 9 e 30 di questa mattina, venerdì 30 marzo, quando in corso Grosseto angolo via Chiesa della Salute si è verificato un grave incidente stradale. Due le auto coinvolte, una Volkswagen Golf, che procedeva nel controviale di corso Grosseto e una Fiat Panda che viaggiava nel viale centrale.

INCIDENTE - Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che la Golf abbia svoltato a sinistra all'incorcio con via Chiesa e si sia scontrata con la Panda. A bordo del secondo mezzo si trovavano padre e figlio, trasportati in ambulanza all'ospedale San Giovani Bosco di Torino. In seguito allo scontro, la Golf ha invaso la carreggiata opposta ed è finita sotto un camion dell'Amiat. Sul posto la polizia municipale ha effettuato i rilievi del caso. Corso Grosseto è stato a lungo bloccato a causa dell'incidente.