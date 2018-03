«Brick live», chi non ha mai sognato di tuffarsi in una piscina di LEGO? 

TORINO - Per vedere la mostra The Art of the Brick, prevista alla Promotrice delle Belle Arti dal 22 marzo, bisognerà avere ancora un po’ di pazienza: le opere dell’artista americano Nathan Sawaya sono purtroppo ancora bloccate fuori Europa. Next Exhibition, dunque, ha pensato ai tanti che aspettavano con entusiasmo la più importante esposizione di lego art del mondo proponendo nella sede della Promotrice delle Belle Arti - già allestita per accogliere le opere di Sawaya - l’evento internazionale che ha conquistato i bimbi di tutto il mondo: BRICK LIVE!

BRICK LIVE - Da sabato 30 marzo alle ore 14.30 e fino al 15 aprile milioni di mattoncini LEGO, un grande spazio da vivere, scoprire e dove poter giocare insieme a tutta la famiglia. Grandi e piccini potranno trascorrere ore di puro divertimento, in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo, dove ogni visitatore potrà sentirsi e diventare un provetto artista.

I brick pits sono enormi vasconi pieni di lego dove ci si può letteralmente immergere. Chi non ha mai sognato di tuffarsi in una piscina di lego? Ci sarà la possibilità di costruire un grande muro di mattoncini, ma questa volta non per dividere, piuttosto per condividere emozioni positive, di messaggi, di dediche personali, ovviamente tutto in lego, dove lasciare ricordi ed emozioni, da condividere con i visitatori del giorno successivo. E poi i mattoncini technic per chi adora stupire con i LEGO anche da grande, l’area per i veri appassionati, che non hanno smesso di essere un po’ bambini.

GIORNI E ORARI - Bricklive sarà aperta tutti i giorni, inclusi i festivi: dal lunedì al venerdì, dalle h 10.00 alle 18.00 sabato, domenica e nei festivi, dalle h 10.00 alle 20.00. Ultimo ingresso consentito in mostra è un’ora prima dell’orario di chiusura.

BIGLIETTI - I biglietti sono acquistabili presso il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita affiliati). Durante i giorni e gli orari di apertura della mostra sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamene al botteghino presso la Promotrice delle Belle Arti in viale Diego Balsamo Crivelli n. 11, Torino.

Intero: 8 euro

Ridotto generico: 6 euro

Family pack da 3: 18 euro

Family pack da 4: 24 euro