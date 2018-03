Regalibri incontra il Salone del Libro: l'invito a donare un volume alla biblioteca

TORINO - L'appuntamento è per mercoledì 4 aprile alle 18,30 la Biblioteca Civica Italo Calvino di Lungo Dora Agrigento 94. L'evento nasce dalla collaborazione tra il Salone Internazionale del Libro, Torino che Legge e l’iniziativa Regalibri della Circoscrizione VII della Città di Torino. All’incontro pubblico aperto a tutti interverranno il Direttore del Salone, Nicola Lagioia, il vicedirettore, Marco Pautasso, lo scrittore e giornalista Giuseppe Culicchia e il Presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri e Maria Giangoia (Biblioteca Civica Italo Calvino). L’ingresso all’incontro è libero, anzi, «libro»: tutti sono invitati a portare con sé un volume da consegnare al corner dedicato a Regalibri all’interno della Biblioteca Italo Calvino. Il Salone del Libro distribuirà nel corso dell’evento coupon per l’ingresso ridotto nei giorni della kermesse, in programma dal 10 al 14 maggio al Lingotto Fiere; i possessori del tagliando vi potranno accedere al costo di 8 anziché 10 euro.

REGALALIBRI - Regalibri è un’iniziativa della Circoscrizione VII che, dopo avere potenziato attraverso le donazioni in volumi della cittadinanza le biblioteche delle scuole del territorio, si prefigge alla sua quarta edizione di incrementare il catalogo della Biblioteca Civica Italo Calvino raccogliendo libri nuovi e usati di letteratura e poesia pubblicati dal 2010 a questa parte. La raccolta si terrà presso la Biblioteca stessa, le librerie Il Ponte sulla Dora, Golem, Therese, Linea 451, La farfalla di Snipe e Inari presenti sul territorio, la Coop, il centro Art Cadd e la Scuola Holden dal 4 al 30 aprile 2018.

SALONE DEL LIBRO - Il Salone Internazionale del Libro sceglie la Biblioteca Calvino per la prima tappa di una vera e propria tournée di presentazione della sua edizione 2018 che toccherà 11 sedi di Torino e provincia, nello spirito di diffusione territoriale caro alla filosofia del Salone Off. Per questo primo evento, a Nicola Lagioia e Marco Pautasso si unisce Giuseppe Culicchia. Nell'occasione si parlerà anche di Torino che Legge che si terrà a Torino dal 16 al 23 Aprile con oltre trecento eventi che coinvolgono biblioteche, scuole, librerie case di quartiere e territori.