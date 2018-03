TORINO - Torino è tra le prime città italiane a sperimentare i veicoli a guida autonoma e connessa. La Città ha firmato oggi, venerdì 30 marzo, un protocollo d'intesa con 14 parthners con case automobilistiche, aziende enti di ricerca e atenei, associazionidi categoria per fare del capoluogo piemontese un laboratorio che sia anche da esempio per lo sviluppo del futuro della mobilità. «Torino è pronta a sperimentare la guida autonoma in ambito urbano» ha affermato la prima cittadina Chiara Appendino. «La nostra città ha una tradizione storica in campo dell'auto. Questa è un'occasione per guardare al futuro».

GUIDA AUTONOMA - Il protocollo arriva a poche settimane dal decreto del Ministero dei Trasporti, a cui ora le case automobilistiche chiederanno di far partire il testing. Il Comune darà il nullaosta per la sperimentazione sul territorio cittadino e fornirà il supporto necessario in termini di infrastrutture tecnologiche e fisiche su cui saranno fatti ulteriori investimenti proprio grazie al decreto ministeriale. Fra i firmatari del protocollo Fca Group, Gm Global Propulsion Systems, Anfia e Unione Industriale, 5T, Politecnico e Università, Tim, Italdesign Giugiaro. «Ci prestiamo da test per fare da apripista alle nuove tecnologie che stanno arrivando» ha commentato Maria Lapietra, assessore ai Trasporti del Comune di Torino