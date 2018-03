Il verde «invade» Largo IV Marzo: piantati 250 arbusti finanziati dai cittadini

TORINO - Una città più bella, una città più verde: nella giornata di oggi sono stati messi a dimora 250 arbusti di Pyrancantha, varietà Navajo, in Largo IV Marzo. A eseguire i lavori? I giardinieri del Comune. A finanziare l’iniziativa? L’associazione Porta Doranea, in un perfetto esempio di collaborazione proficua tra pubblico e privato. E’ stata infatti l’associazione a comprare le piantine e il materiale. Le piantine andranno ad abbellire il lato verso la cattedrale. Mentre i giardinieri comunali mettevano a dimora le piantine ne hanno approfittato per adeguare l’impianto di irrigazione. Una cosa è certa: Largo IV Marzo non è mai stato così bello e verde.