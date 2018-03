STRAMBINO - I carabinieri di Strambino hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato tre persone di nazionalità italiana, un uomo e due donne, rispettivamente di 40, 51 e 16 anni. I tre sono stati sorpresi da una pattuglia dopo essersi impossessati di otto sacchi di indumenti usati, asportati da un apposito cassonetto di raccolta sito in via Verdi, a Strambino.

LADRI - Alla vista dei militari, i tre si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat Punto ma sono stati raggiunti e bloccati subito dopo e condotti in caserma per gli accertamenti del caso. Gli indumenti rubati sono stati sottoposti a sequestro. I due maggiorenni, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati a piede libero alla Procura eporediese. La terza complice, di 16 anni, è stata invece denunciata alla Procura per i Minorenni di Torino.