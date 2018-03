Scippa una donna sul tram 4: rapinatore incastrato dalle telecamere

TORINO - Pensava di averla fatta franca, ma è stata «incastrato» dalle telecamere di video sorveglianza del tram. Ha come epilogo le manette ai polsi lo scippo eseguito sul tram 4 da un rapinatore ai danni di una donna.

SCIPPO E FERMO - Il malvivente, un 43enne algerino, ha sfruttato un attimo di distrazione della vittima prescelta e, all’apertura delle porte, le ha strappato dalle mani uno smartphone di ultima generazione, dandosi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Purtroppo per lui però, il volto ritratto dalle telecamere del tram non è rimasto privo d’identità grazie al lavoro della Squadra Investigativa del Commissariato Dora Vanchiglia: la loro capillare conoscenza del territorio ha permesso di individuare il rapinatore, fermato per furto con strappo.