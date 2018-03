«Mi voglio suicidare»: paura per una ragazza svanita nel nulla, la polizia la ritrova

TORINO - Paura, tanta paura e lieto fine. Nella giornata di ieri, una ragazzina minorenne non è rientrata a casa dopo scuola e, contattata dalla mamma via whatsapp, ha confidato al genitore di voler suicidarsi. La madre ha immediatamente contattato la polizia che, dopo aver localizzato il cellulare, è riuscita a circoscrivere il raggio delle ricerche. L’equipaggio del Commissariato Barriera di Milano è riuscita a rintracciarla poco dopo, in corso Giulio Cesare. Un lieto fine dopo attimi di tensione e apprensione.