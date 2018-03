Meteo a Torino: dai temporali al sole, le previsioni di Pasqua

TORINO - Dalla pioggia al sole, dalle nuvole al cielo limpido. Il meteo a Torino spaventa residenti e turisti, ma nonostante la pioggia e i temporali delle ultime ore, riserverà ai torinesi una Pasqua contraddistinta da un bel tempo.

IL METEO A PASQUA - Sì, avete letto bene: dopo due giorni di instabilità, la giornata di domani sarà contraddistinta da un bel sole e temperature in rialzo. La minima infatti non scenderà sotto i 6 gradi, mentre la massima si fermerà poco sotto i 20. Insomma, una giornata di primavera come si deve. Ottime notizie per i turisti che si riverseranno in città e per i torinesi che hanno pensato di organizzare una gita fuori porta: le condizioni meteo saranno dalla loro parte.