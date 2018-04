Meteo a Pasquetta, sole o pioggia? Le previsioni per la giornata di domani a Torino

TORINO - Sole o pioggia? Grigliate e gite fuori porta compromesse o salve? Le domande, alla vigilia di Pasquetta, sorgono spontanee. Per fortuna, il meteo a Torino a Pasquetta sembra essere davvero positivo: nella giornata di domani, 2 aprile, a farla da padrone sarà il sole e il cielo limpido.

LE TEMPERATURE - Via libera dunque ai progetti dei torinesi e dei turisti attesi in città. Come oggi, la giornata di Pasquetta sarà contraddistinta da sole e cielo poco nuvoloso. Le temperature saranno gradevoli e oscilleranno dai 6 gradi di minima, alle prime ore del mattino, e i 17 di massima, nelle ore centrali della giornata. Insomma, piena Primavera. La pioggia non rovinerà la Pasquetta.