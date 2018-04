Attraversa la strada fuori dalle strisce, travolto un ragazzo di 24 anni

BRUINO - Un ragazzo di 24 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Luigi di Orbassano in seguito a un incidente stradale avvenuto a Bruino nella tarda serata di venerdì. Ha riportato un trauma cranico con versamento di liquido, frattura scomposta della spalla destra e frattura composta di 3 costole: è stato travolto da un’auto, una Citroen C4 Picasso, che percorreva la strada provinciale 589.

LA DINAMICA - Il ventiquattrenne ha attraversato la carreggiata intorno a mezzanotte e mezza in un punto dove non sono presenti le strisce pedonali. Per l’automobilista sarebbe stato impossibile evitarlo. Si è invece fermato subito dopo per prestare soccorso e chiamare il 118. Sottoposto all’alcol test, questo è risultato negativo.