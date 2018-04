Palazzina esplode a Rescaldina, bimbo ustionato ricoverato al Regina Margherita

TORINO - Torino scende in campo per aiutare uno dei bambini rimasti coinvolti nella terribile esplosione della palazzina di Rescaldina, in provincia di Milano: ieri mattina un bimbo di sei anni è arrivato all’ospedale Regina Margherita. Le sue condizioni ora sono tenute sotto osservazione dai medici torinesi. Il piccolo ha ustioni di secondo grado sul 35% del corpo, è stato intubato ma le condizioni sarebbero stabili. I genitori del bimbo sono invece ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano.