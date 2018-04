Perde il controllo del Mercedes rincasando dopo Pasquetta, muore schiantandosi contro un muro

CASELETTE - Un uomo di 40 anni, Davide Albrile, ha perso la vita nella serata di ieri in seguito a un incidente stradale avvenuto mentre stava rincasando dopo il lunedì di pasquetta passato con gli amici. Si trovava in auto da solo e alcuni amici lo seguivano su un’altra vettura: giunto in via Val della Torre ha perso il controllo della Mercedes Slk che stava guidando e si è schiantato contro il muro di un’azienda. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo a Davide Albrile. Nonostante l’intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare per il quarantenne. Tutti inutili i tentativi di rianimarlo.

DINAMICA - Quanto è successo è ora al vaglio dei carabinieri di Alpignano. Pare che il Mercedes stesse andando a velocità sostenuta e che abbia toccato il marciapiede con una gomma, cosa che ne avrebbe causato il testacoda. La vittima, come detto quarantenne, di professione faceva l’idraulico.