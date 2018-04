Scontro frontale nel sottopasso di corso Mortara, cinque persone ferite e circolazione bloccata

TORINO - Incidente questa mattina, intorno alle ore 5.30, all’interno del sottopasso Donat Cattin di corso Mortara. Due Fiat Punto si sono scontrate frontalmente causando il ferimento di diverse persone: sono stati trasportati all’ospedale Gradenigo un codice verde e un codice giallo, mentre all’ospedale Maria Vittoria due codici verde e un codice giallo. In totale cinque tra passeggeri e automobilisti hanno avuto bisogno di essere medicati.

SOTTOPASSO CHIUSO - Per poter soccorrere i feriti e poter sgomberare la carreggiata dalle auto incidentate, in un primo momento è stato chiuso completamente il sottopasso. In un secondo momento è stata interdetta solamente la circolazione a chi arrivava da via Livorno verso corso Potenza. Infine, il sottopasso è stato completamente riaperto.