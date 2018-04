Appendino fa visita al Real Madrid: la sindaca incontra Cristiano Ronaldo e Florentino Pérez

TORINO - Chissà cos'avrà provato lei, tifosa juventina per eccellenza, a trovarsi di fronte ai Galacticos del Real Madrid. Questa mattina, intorno a mezzogiorno, Chiara Appendino ha incontrato i campioni d'Europa del Real Madrid, impegnati questa sera contro la Juventus nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Durante l'incontro, avvenuto al Golden Palace (hotel che ospita gli spagnoli), Appendino ha salutato tutta la squadra, portando in omaggio il simbolo della Città di Torino. A fare gli onori di casa, il presidente dei Blancos Florentino Pérez e il capitano del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Qualche battuta in inglese, tanti sorrisi e l'augurio che questa sera possa vincere il migliore.

Chiara Appendino con Florentino Perez (© Chiara Appendino)