CARIGNANO - Ricevere una multa è sempre spiacevole e fastidioso, riceverla se si sono appena superati i 20 km/h è snervante. Eppure è quanto può accadere ogni giorno a chi transita a Carignano, in pieno centro, dove è stato installato un autovelox che multa chi supera questo limite.

L'AUTOVELOX A CARIGNANO - L'autovelox, messo appositamente per proteggere i cittadini e i turisti in una delle zone più belle e tranquille del Paese, si trova in piazza Liberazione, all'angolo con via Salotto e via Umberto I, poco distante dalla Banca Sella e della filiale intesa Sanpaolo. E' qui che vige uno dei limiti più severi d'Italia, 20 km/h. I trasgressori vengono pizzicati dall'apparecchio elettronico che ha già destato più di una polemica. Che siate in moto o in auto si consiglia quindi la massima prudenza. Se vi doveste spostare in bici, meglio comunque fare attenzione: la zona garantisce precedenza ai pedoni.