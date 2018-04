Precipita dal tetto e perde la vita: la tragedia in Cit Turin

TORINO - Aveva solo 21 anni, Jaden Barnes-Sharrow, la ventunenne di origini canadesi che ha perso la vita venerdì 30 marzo precipitando dal balcone del suo appartamento di via Groppello 16, nel quartiere di Cit Turin. Tanti i commenti di condoglianze sulla pagina Facebook della giovane, a Torino da alcuni mesi per studio e lavoto. «Aveva un'anima nomade e una forte curiosita per l'ignoto» scrive un'amica ricordandola.

TRAGEDIA - Se in un primo momento si è pensato che la giovane si fosse tolta la vita volontariamente, in seguito all'autopsia eseguita oggi, martedì 2 aprile, per volontà del pm Manuela Pedrotta, sembra farsi sempre più concreta l'ipotesi che si sia trattato di un tragico incidente. Stando a quanto è emerso fin ora, è possibile che la ragazza sia uscita sul tetto della sua mansarda e, probabilmente a causa delle tegole scivolose, abbia perso l'equilibrio, precipitanto per circa 20 metri.