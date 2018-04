Travolta una donna da un treno, vigili del fuoco e ambulanza in stazione a Porta Susa

TORINO - Grave incidente ferroviario questa mattina in stazione a Porta Susa. Una donna, di cui non si conosce ancora l’identità, è stata investita intorno alle 7 da un treno regionale diretto a Milano. La persona travolta è ancora viva, anche se non si conosce la gravità delle sue condizioni, e i vigili del fuoco stanno lavorando per poterla liberare. Insieme ai pompieri sul posto ci sono il 118 e la polizia ferroviaria che stanno cercando di capire anche come sia avvenuto l’incidente.

RITARDI - Inevitabili i ritardi per diversi convogli, in particolare quelli che sarebbero dovuti passare nel binario coinvolto dall’incidente.

AGGIORNAMENTO - La donna investita (si tratta di una ragazzina di 15 anni, si è saputo dopo) è deceduta. L'articolo completo su quanto avvenuto è qui »