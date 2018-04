TORINO - La primavera si fa attendere a Torino dove da ieri, martedì 3 aprile, la pioggia continua a cadere senza lasciare tregua. Tuttavia, stando a quanto dicono gli esperti, pare che la parentesi di maltempo post pasquale abbia le ore contate e sarà presto sostituita da giornate soleggiate con temperature decisamente primaverili.

METEO - Nei prossimi giorni ci aspettano infatti massime anche oltre i 20 gradi in pianura (assicurate da un promontorio di alta pressione di origine nord-africana) e cielo sereno. Queste le previsioni della SMI (Società Meteorologica Italiana) che individua un periodo nuovamente più instabile dopo il 10 aprile.

Sulla stessa linea anche i pronostici ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) che prevede un rialzo termico per giovedì, con zero termico fino a 3.000 metri, che farà risalire rapidamente anche il rischio di valanghe sull'intero arco alpino.