Pasquetta, banda di ladri colta sul fatto all'interno di una ditta in via Massari

TORINO - Dalle telecamere di sorveglianza hanno visto cinque uomini introdursi all’interno della ditta privata di via Massari, così i vigilanti hanno immediatamente richiesto l'intervento della polizia. Il tentato furto è avvenuto nel giorno di Pasquetta, quando il magazzino è rimasto chiuso per la festività.

FURTO - I cinque cittadini rumeni, tre uomini e due donne di età compresa tra i 50 e i 23 anni, hanno dapprima divelto una telecamera e la catena del cancello di ingresso della struttura per potervi accedere ma, il repentino intervento delle volanti, ha mandato il fumo il loro piano. I cinque sono stati fermati e tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso.