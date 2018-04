Ruba le targhe d'ottone dei condomini del Centro, 26enne nei guai

TORINO - Erano circa le 10 del mattino quando un passante ha notato un uomo in trench marrone asportare una targa in ottone dall’esterno di un palazzo in via Juvarra e ha chiamato la Polizia. Gli agenti della Squadra Volante hanno fermato poco dopo il sospetto in via Bertola ed è venuto fuori che l'uomo rubava sistematicamente le targhette di pregio dai palazzi.

TARGHE - Si tratta di un un cittadino italiano di 26 anni, con precedenti di polizia. Durate la perquisizione è emerso inoltre che l'uomo portava con sè, oltre alla targa della segnalazione, altri oggetti simili prelevati all’esterno di edifici della stessa zona della città. Il ventiseienne è stato quindi arrestato per furto aggravato dagli agenti della Squadra Volante.