TORINO - Annullata la cerimonia di inaugurazione e intitolazione del Ponte Unione Europea che collega corso Matteotti e via Cavalli, prevista per domani, giovedì 5 aprile 2018 alle ore 12.15. L'annuncio arriva direttamente dal Comune di Torino, in seguito alla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale.

LUTTO - La decisione, proposta dal Presidente del Consiglio Fabio Versaci, è stata accolta all’unanimità, in segno di lutto per la morte di Beatrice Inguì, giovane studentessa di Rivoli, travolta stamattina da un treno alla stazione di Porta Susa. La quindicenne è caduta sul binario 4 all’improvviso, forse dopo essersi girata di scatto ed essere inciampata. A nulla è servito il tentativo del macchinista di arrestare la corsa del convoglio, la giovane è rimasta incastrata sotto il treno. La polizia ferroviaria è attualmente a lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.