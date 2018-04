Giornata Mondiale della Salute: alla clinica Bidone una settimana di visite gratuite

TORINO - La Giornata Mondiale della Salute si avvicina. Per celebrare questo speciale appuntamento che cade il 7 di aprile, la clinica Sedes Sapientiae (da molti conosciuta come la clinica Bidone) promuove una serie di visite gratuite, dal 9 al 13 aprile. Si va da Urologia, Nurologia, Medicina Interna, Neurologia, Ginecologia e non solo. L’obiettivo? Promuovere i valori della salute del benessere e della prevenzione sanitaria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 011.4677

IL PROGRAMMA DELLE VISITE

Lunedì 9 aprile:

Urologia – Dott. Donato Randone

Martedì 10 aprile:

Medicina Interna – Dott. Vittorio Gallo

Neurologia – Dott. Marco De Mattei

Mercoledì 11 aprile

Gastroenterologia e chirurgia bariatrica – Dott. Michelangelo Sommo

Chirurgia plastica senologica – Dott.ssa Patrizia Germano

Giovedì 12 aprile:

Ginecologia – Dott. Stefano Maccario

Pediatria e allergologia pediatrica – Dott.ssa Cristina Piersantelli

Medicina Interna – Dott. Vittorio Gallo

Neurochirurgia – Dott. Nicola Marengo

Venerdì 13 aprile:

Gastroenterologia e chirurgia bariatrica – Dott. Michelangelo Sommo