Sposa due donne diverse in tre mesi: 30enne a processo per bigamia

TORINO - Si è sposato due volte nel giro di tre mesi: prima con una connazionale marocchina, poi con una donna italiana. Per questo motivo A.Z., marocchino di 30 anni, è sotto processo per bigamia aggravata. Una vicenda che ha più di un lato oscuro e che vede coinvolto un rappresentante del consolato marocchino, chiamato a testimoniare in aula dalla difesa dell'uomo processato.

IL DOPPIO MATRIMONIO - Quel che è certo è che la vicenda è nata dalla querela presentata dalla moglie italiana una volta scoperto il primo matrimonio del marito, risalente ad appena qualche mese prima. Un matrimonio mai sbocciato, secondo il 30enne marocchino, che ha affermato di non aver mai convissuto con la prima donna e di aver pertanto avviato immediatamente le procedure di divorzio. Divorzio non breve e formalizzato solo dopo le nozze "torinesi": ed è qui che qualcosa sembra non tornare, perchè non è chiaro come il cittadino marocchino sia riuscito ad ottenere le carte necessarie delle autorità del suo paese. Una vicenda piuttosto intrigata e complessa, vissuta tra Italia e Marocco.