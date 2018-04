Torino piange Mauro Pianta: lutto nel mondo del giornalismo

TORINO - Lutto nel mondo del giornalismo torinese: è morto a 47 anni Mauro Pianta, giornalista noto per aver collaborato con La Stampa, Il Corriere della Sera, il Sole 24 oRE, Il Foglio e Vatican Insider. Mauro Pianta, stroncato da un arresto cardiaco, era stato sottoposto a una gastroscopia all'ospedale Molinette di Torino.

TORINO PIANGE MAURO PIANTA - L'intervento, eseguito con anestesia totale e in regime di day hospital, era finito da poco quando un infarto non ha lasciato scampo a Pianta. Non è chiaro se vi sia un nesso tra l'intervento e l'arresto cardiaco, a stabilirlo sarà l'autopsia. Il mondo del giornalismo torinese perde un professionista serio e apprezzato da tanti colleghi. Mauro Pianta lascia una moglie e due figli.