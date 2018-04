TORINO - Erano circa le 21 di mercoledì 4 aprile, quando due auto si sono tamponate sulla tangenziale Sud di Torino, all’altezza dello svincolo per Vadò, in direzione Piacenza. Immediato l'intervento degli operatori del 118, ma per gli automobilisti alla guida, rispettivamente di 50 e 53 anni, non c'è stato nulla da fare. La circolazione sulla tangenziale è stata immediatamente interrotta e il traffico è stato deviato in corso Unità d'Italia.

INCIDENTE - Stando a una prima ricostruzione della Polizia stradale, pare che il tamponamento sia avvenuto tra una Mercedes e una Fiat Seicento. Dopo lo scontro, l'uomo alla guida della Mercedes sarebbe sceso dall'auto per verificare l'entità del sinistro e per compilare il modello di constatazione amichevole. Poco dopo, anche un terzo uomo si sarebbe fermato per prestare soccorso ai due automobilisti coinvolti nell'incidente. Tragicamente però, entrambi, sono stati travolti da una quarta auto che non si è accorta della loro presenza sulla strada e li ha investiti.