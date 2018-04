TORINO - Si apre il 2 giugno la stagione degli Autobus del mare promossi da GoGoBus, startup italiana ideatrice della formula del bus-sharing. Inaugurata l’estate scorsa, la start up propone viaggi andata-ritorno in giornata per località marittime e, a partire da quest'anno aumentano le stazioni di partenza: Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza e anche Torino. Parlando poi di costi, chi prenota con anticipo potrà salire a bordo con 9 euro. Il prezzo massimo in ogni caso non supererà i 22,50 euro, garantiscono quelli di GoGoBus.



GOGOBUS - Ispirandosi al concetto del car-sharing, GoGoBus ha lanciato due anni fa un format che si propone di coniugare risparmio, socializzazione e rispetto per l’ambiente. Gli Autobus del mare partiranno per i fine settimana dell’intera stagione da Torino Lingotto (e Autostazione) e faranno tappa a Sestri Levante, Spotorno e Finale Ligure. «L’estate scorsa, pur iniziando a luglio inoltrato e con meno città servite, abbiamo trasportato oltre settecento persone» ha spiregato Alessandro Zocca, di GoGoBus. «Tanti sono tornati più volte. E c’è anche chi è salito a bordo addirittura sette volte. Il risparmio non è l’unico punto forte: col bus-sharing si conoscono nuove persone e si affronta un viaggio in totale relax».