TORRE PELLICE - Martedì 4 aprile, al rientro dalle vancanze di Pasqua, i genitori hanno portato la loro bambina di tre anni all'asilo come di consueto, ma hanno trovato la strada sbarrata dai vigili. La piccola infatti non è stata vaccinata e, secondo applicazione del Decreto Lorenzin, le è stato negato l'accesso all'asilo comunale.

VACCINAZIONI - Non si può dire che questo sia stato un fulmine a ciel sereno per la famiglia della piccola, avvisata tramite raccomandata che la bambina non sarebbe stata ammessa a scuola, se non apportunamente vaccinata. Il sindaco di Torre Pellice (TO), dove è avvenuto il fatto, si è detto dispiaciuto della situazione venutasi a creare, ma non ha dubbi che la bambina sarà riammessa all'asilo non appena vaccinata.