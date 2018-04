TORINO - Le prime segnalazioni risalgono alle vacanze pasquali, le ultime in questi giorni: decine di auto, regolarmente parcheggiate, con gomme tagliate e a terra in zona Parella. L'autore o gli autori di questi atti di vandalismo? Ignoti, per il momento. Quel che è certo è che nella zona è "caccia" ai vandali.

CACCIA A UNA BANDA DI RAGAZZINI - Le auto con le gomme "a terra" sono state ritrovate in via Servais e in via Bellardi, ma anche in corso Telesio. Piena zona Parella. Non è la prima volta che accadono simili episodi, anzi: quel che è certo è che nessuno sa chi siano i responsabili. C'è chi dice che sia un gruppo di ragazzini che agisce di notte, qualcuno afferma di averli addirittura visti all'opera mentre c'è chi addirittura punta il dito contro i gommisti. Tante ipotesi, nessuna certezza. Sicuramente, il raid di gomme tagliate pone ancora una volta il tema della sicurezza e del presidio delle periferie: i residenti chiedono maggiori attenzioni e controlli.