Dramma in tangenziale, morti due tifosi granata: tornavano dalla partita Toro-Crotone

TORINO - Il mondo Toro piange Roberto Guazzo e Giovanni Gallo, due tignosissimi granata morti nel terribile incidente avvenuto sulla tangenziale Sud, all'altezza dello svincolo per Vadò, di ieri sera. I due, fondatori del Toro Club Valriversa Granata, stavano tornando a casa dopo aver assistito a Toro-Crotone.

IL COMUNICATO DEL TORO - «Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club - dirigenti, dipendenti, allenatori, calciatori, settore giovanile - affranti per la terribile notizia, esprimono il loro profondo cordoglio e la vicinanza ai famigliari di Giovanni Gallo e di Roberto Guazzo, sottratti improvvisamente all’affetto dei loro cari e dei tantissimi amici».

INCIDENTE - Stando a una prima ricostruzione della Polizia stradale, pare che il tamponamento sia avvenuto tra una Mercedes e una Fiat Seicento. Dopo lo scontro, l'uomo alla guida della Mercedes sarebbe sceso dall'auto per verificare l'entità del sinistro e per compilare il modello di constatazione amichevole. Poco dopo, anche un terzo uomo si sarebbe fermato per prestare soccorso ai due automobilisti coinvolti nell'incidente. Tragicamente però, entrambi, sono stati travolti da una quarta auto che non si è accorta della loro presenza sulla strada e li ha investiti.