Mezza tonnellata di posta non consegnata e portata a casa: «Non mi pagavano abbastanza»

POIRINO - Pagato troppo poco per fare il corriere di posta e raccomandate, un uomo di 33 anni residente a Poirino aveva deciso di vendicarsi non consegnando più nulla (dal 2014 al 2016) e portando tutta la corrispondenza a casa. Infine, visto che quel lavoro non gli dava proprio soddisfazione, si era licenziato nel 2017. La vicenda è venuta alla luce grazie a un controllo stradale effettuato dai carabinieri a Santena: il trentatreenne in tasca aveva un coltello a serramanico lungo 20 centimetri e nei sedili posteriori dell’auto una settantina di lettere indirizzate a diversi enti privati ed enti pubblici. «Non mi pagavano abbastanza e mi sono licenziato», ha detto l’uomo ai militari.

400 CHILI DI POSTA - Quello che l’ex corriere aveva in macchina non era che una minima parte di ciò che in quei due anni non aveva consegnato. A portare alla luce tutta la verità è stata la perquisizione domiciliare: a casa del trentatreenne i carabinieri hanno rinvenuto quasi mezza tonnellata, precisamente 400 chilogrammi (40 scatole), di invii postali nascosti all'interno del suo appartamento. I carabinieri hanno trovato lettere di banche, estratti conto e bollette telefoniche, il tutto indirizzati a enti, aziende e privati. Per lui è scattata la denuncia.