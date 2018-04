Controlli stradali nella notte, 63 automobilisti multati dalla polizia municipale

TORINO - Notte di controlli stradali per la polizia municipale di Torino sulle strade dei quartieri Centro, San Salvario, San Paolo e Aurora. In totale gli agenti hanno fermato 270 veicoli e accertato 63 violazioni al codice della strada (semaforo rosso, utilizzo di telefonino alla guida, mancato uso della cintura di sicurezza, revisione scaduta). Durante i controlli è stata posta sotto sequestro anche un’auto per assicurazione scaduta.