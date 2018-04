TORINO - Non è la prima volta che succede, ma questa volta potrebbe costare la vita a un cane di piccola taglia. I due animali si trovavano entrambi presso i giardini di via Pinchia, all'angolo con via Bellomo, quando il pitbull si è scagliato contro il cane più piccolo e lo ha azzannato. Come detto in precedenza, non è la prima volta che l'animale attacca un suo simile.

OSPEDALE - Immadiata la corsa presso la Clinica Veterinaria di Grugliasco, dove l'animale si trova attualmente in gravissime condizioni. Dal canto suo invece, la proprietaria del pitbull è stata denunciata. Anche in questo caso non è la prima volta che la donna si trova a dover fare i conti con la giustizia per fatti di questo tipo.