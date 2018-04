TORINO - Non è una scena che si vede tutti i giorni: un gregge di pecore in un parco cittadino. Eppure, come è ormai tradizione, anche quest'anno decine di pecorelle hanno fatto il loro incresso a Torino con l'arrivo della Primavera. Accompagnate ovviamente da cani e pastori, le bestiole bianche sono arrivate a Torino nella giornata di ieri, sabato 7 aprile, causando qualche piccolo intoppo alla viabilità in zona Vanchiglia.

GREGGE - Il gregge ha attraversato il Po passando dal ponte Sassi, il che ha fermato il traffico durante tutto il tempo del passaggio. Dopodiché la macchina bianca di pecorelle proveniente dalla pre collina torinese si è spostata presso il parco della Colletta, attirando l'attenzione di tanti curiosi. Nei prossimi giorni le pecore continueranno a brucare l'erba in zona Vanchiglia, per poi spostarsi verso il parco del Meisino in Barriera Milano.