Compra casa all'asta, ma la trova già «abitata» da una coppia di nigeriani

TORINO - Nel pomeriggio di qualche giorno fa, in via Salassa, è stato richiesto l’intervento delle forze di polizia dal momento che un uomo, in procinto di iniziare i lavori di ristrutturazione di casa propria (appena comprata all’asta) si è trovato davanti un uomo e una donna, che si sono immediatamente allontanati.

CASA - Superato un primo momento di stupore, l’uomo ha potuto notare la presenza all’interno della propria abitazione di borse e accessori che indicavano che la casa era già abitata. La coppia, entrambi nigeriani, era entrata nell’abitazione dalla porta finestra del bagno e aveva occupato l’alloggio. Quando i due cittadini nigeriani si sono ripresentati nell’abitazione, il proprietario ha richiesto nuovamente l’intervento della polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato «Barriera Milano» a questo punto hanno arrestato l’uomo in quanto a suo carico pendeva un ordine di carcerazione per scontare la pena della reclusione di circa 1 anno per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.