Notte di controlli della municipale in città: 200 auto fermate, 103 le multe (e 2 patenti ritirate)

TORINO - Notte di controlli stradali per la polizia municipale. Gli agenti del reparto Radiomobile hanno effettuato un servizio mirato nei quartieri Barriera di Milano, San Salvario e Lingotto: sono stati fermati più di 200 veicoli e a fine nottata erano 103 le sanzioni accertate (semaforo rosso, mancato uso delle cinture di sicurezza, uso di telefonino alla guida, velocità pericolosa, mancata revisione). Sono state ritirate anche due patenti per guida in stato d’ebbrezza.

CONTROLLI AL MERCATO - Qualche ora prima gli agenti avevano effettuato controlli e sequestri a carico di ignoti in via Garibaldi, in particolare di una cinquantina di borse e accessori griffati.