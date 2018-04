Nuvole, pioggia e «primavera rimandata»: le previsioni meteo a Torino

TORINO - Pioggia, pioggia e ancora pioggia. E’ un aggiornamento meteo monotematico quello che arriva per i prossimi giorni a Torino: le previsioni non lasciano presagire nulla di buono, altri giorni di maltempo e primavera ancora una volta «rinviata».

METEO TORINO, LE PREVISIONI - Dopo tre giorni di maltempo, poche speranze che la prima parte di settimana veda spuntare il sole: fino a mercoledì compreso infatti, il cielo sarà contraddistinto da nuvole alternate a spiragli di sole e rovesci sparsi. La giornata migliore sarà quella di domani, martedì 10 aprile, quando le piogge dovrebbero diminuire in favore di schiarite. Si tratta solo di una tregua, perché mercoledì 11 aprile il cielo sarà nuovamente molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse e forti per tutta la giornata. Qualche speranza di una parvenza di sole solo a partire da giovedì, ma le temperature difficilmente arriveranno a toccare i venti gradi. Anzi. I termometri rimarranno stabili tra una minima di 8 gradi e una massima di 15. La primavera, a Torino, sembra non essere mai arrivata.