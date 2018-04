TORINO - Buone notizie per gli amanti del cinema: dopo il successo di Cinema2day, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, insieme a produttori, distributori ed esercenti cinematografici, lancia una nuova iniziativa dedicata ai film in sala: CinemaDays.

CINEMADAYS, CHE COS’E’ - Di cosa si tratta? CinemaDays 2018 prevede infatti, tra aprile ed ottobre, ben 15 giorni con ingresso in tutte le sale aderenti al prezzo speciale di 3 euro, in tre diversi periodi: dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 1° al 4 ottobre. Saranno escluse soltanto le Iniziative Speciali e le visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa. Non solo: la grande novità dei CinemaDays 2018 è la settimana di agosto interamente dedicata alle anteprime della nuova stagione cinematografica: appuntamento fissato dal 9 al 15 agosto.

CINEMADAYS, LE SALE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA - Ma quali sono le sale «torinesi» che aderiscono all’iniziativa? Sono ben sette. Ecco quali: Cinema Ideal Cityplex, Greenwich Village Cinema, Massaua Cityplex, The Space (Torino), Uci Cinemas, The Space (Beinasco), Uci Cinemas Moncalieri. Affrettatevi dunque, recatevi al cinema: costa solo tre euro.